В Сургуте поймали браконьеров, добывавших ценные породы рыб

27 Июль 2020 2020-07-27T16:18:34+03:00

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В Сургуте сотрудники отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело в отношении двух браконьеров.

Мужчины были пойманы в ходе рейда на протоке «Верхняя Пеньковская» реки Обь. Находясь в моторной лодке, они ловили рыбу, среди которой находились ценные породы: два сибирских осетра, 28 стерлядей, 7 чебаков, окунь и налим.

Живую рыбу тут же выпустили обратно в реку, а остальную направили на ихтиологическую экспертизу.

Браконьерами оказались двое жителей города Лангепас. Своими действиями они нарушили сразу несколько существующих на реке запретов: вылов стерляди, допустимый только до 15 июля, использование запрещённого орудия для лова - сети, а также добыча сибирского осетра, занесённого в Красную книгу.

По окончании расследования уголовное дело будет передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU