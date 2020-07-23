В Нижневартовском районе незаконно охотились на соболей

23 Июль 2020 2020-07-23T15:44:03+03:00

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Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Томской области. Он совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ «незаконная охота, с причинением особо крупного ущерба».

Следствие выяснило, что с февраля по март мужчина охотился на территории Нижневартовского района. За это время он поймал трёх соболей в установленные им капканы. Охотничий билет и разрешение на добычу злоумышленник не получал, в связи с этим государству причинён ущерб в размере 195 тысяч рублей.

За данное преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU