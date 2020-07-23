В Нижневартовском районе незаконно охотились на соболей
Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Томской области. Он совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ «незаконная охота, с причинением особо крупного ущерба».
Следствие выяснило, что с февраля по март мужчина охотился на территории Нижневартовского района. За это время он поймал трёх соболей в установленные им капканы. Охотничий билет и разрешение на добычу злоумышленник не получал, в связи с этим государству причинён ущерб в размере 195 тысяч рублей.
За данное преступление мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU