2020-07-24T16:23:44+03:00
Происшествия

В Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров леса

На злоумышленника завели уголовное дело
Вера Зенина
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В Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров лесаВ Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров лесаФото: pixabay.com
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Прокуратура Кондинского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя села Алтай. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Следствие установило, что в мае 2020 года мужчина незаконно вырубил 7,208 кубических метров сосны на особо защитном участке Болчаровского участкового лесничества.

Таким образом, сумма ущерба составил почти 200 тысяч рублей. Районная прокуратура уже предъявила иск о возмещении причинённого вреда лесному фонду.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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