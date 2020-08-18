Сотрудники Росгвардии задержали в Сургуте угонщицу автомобиля

Фото: Росгвардия по ХМАО – Югре, соцсеть «ВКонтакте»

Сотрудники Росгвардии Сургута задержали 26-летнюю женщину подозреваемую в угоне автомобиля.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы в составе старших сержантов Вячеслава Гусельникова и Ивана Бугайского получил ориентировку о розыске « Toyota Land Cruiser 200». Для быстрого обнаружения машины в районе пересечения улиц Чехова и Профсоюзной был объявлен план «Перехват». Сотрудники незамедлительно приступили к поиску, и вскоре разыскиваемая иномарка была обнаружена.

Угонщицей оказалась местная жительница, ранее судимая за совершение подобного преступления, также не имевшая водительских прав. Оказалось, что сургутянка взяла автомобиль своего дяди для того, чтобы покататься по городу.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, сейчас задержанная передана в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

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