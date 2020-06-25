Росгвардейцы Югры предотвратили распространение пожара

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:01:26+03:00

Мог загореться дом и несколько автомобилей

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Сотрудники Росгвардии ХМАО в поселке Нижнесортымском Сургутского района предотвратили распространение пожара. Они оттолкнули горящий автомобиль на безопасное расстояние от близлежащего дома и других авто.

- Стражи порядка заметили густые клубы дыма и пламя в одном из жилых дворов на улице Нефтяников, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Югры.

Выяснилось, что полыхал салон автомобиля марки «ВАЗ – 2115».

- Наряд группы задержания принял решение оттолкнуть горящий автомобиль на безопасное расстояние от стоящих рядом транспортных средств и жилого дома, - сообщили росгвардейцы.

В итоге когда автомобиль оказался на безопасном расстоянии, сотрудники Росгвардии оцепили место чрезвычайной ситуации и вызвали пожарный расчет.

Добавим, что полностью возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия спасателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU