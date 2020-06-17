17 Июнь 2020 2020-06-17T15:15:05+03:00

В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек. Фото МЧС по ХМАО.

Сейчас ситуация не вызывает опасений у спасателей

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С начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 99 природных пожаров на площади 3204 гектара. На данный момент все возгорания ликвидированы.

- Наибольшее количество природных пожаров зарегистрировано в Самаровском, Советском, Кондинском и Няксимвольском лесничествах, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Установлено, что 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях причиной возникновения пожара стали действия людей.

Добавим, что на сегодня во всех югорских муниципалитетах прогнозируются наиболее низкие – 1 и 2 классы пожарной опасности.

- Не сжигайте мусор и траву на участках, а собирайте их в мусорные мешки и утилизируйте на специально отведенных участках, - напоминают спасатели югорчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU