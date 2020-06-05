2020-06-05T16:36:55+03:00
Общество

Росгвардейцы ХМАО спасли тонущего преступника

Мужчина госпитализирован
Руслан Савинов
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Росгвардейцы ХМАО спасли тонущего человека. Фото Росгвардии Югры.Росгвардейцы ХМАО спасли тонущего человека. Фото Росгвардии Югры.
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В Ханты-Мансийске Росгвардейцы спасли из реки Иртыш тонущего человека, пытавшегося сбежать после совершенного правонарушения.

- Накануне 4 июня, вечером наряд группы задержания на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что около одного из домов по улице Самаровской неизвестный мужчина в алкогольном опьянении пытался вскрыть иномарку, выбив заднее стекло, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.

Злоумышленник увидел подъезжающий к месту происшествия автомобиль стражей порядка и попытался скрыться, переплыв на другой берег реки. Однако мужчина не рассчитал силы, стал тонуть и звать на помощь.

Росгвардеец бросился спасать пловца. 21–летнего мужчину вытащили на берег, где уже ожидали скорая медпомощь и полицейские. Сейчас мужчина госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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