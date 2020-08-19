Политехнический колледж Когалыма поможет найти работу людям, пострадавшим от последствий COVID-19

Фото: администрация города Когалыма

Когалымский политехнический колледж запускает программу по переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших от последствии распространения коронавируса.

Участниками могут стать люди, для которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также все ищущие работу.

Обучение будет проходить с августа по декабрь 2020 года. За это время граждане смогут приобрести дополнительные профессиональные навыки, востребованные работодателями в регионе.

Выбрать курс предлагается из следующих специальностей: документационное обеспечение управления и архивоведение; сетевое и системное администрирование; электромонтаж; лабораторный химический анализ; кондитерское дело; добыча нефти и газа.

Записаться на обучение можно по ссылке или позвонить в колледж по номеру телефона: 8 (34667) 2-17-37, добавочный 206.

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