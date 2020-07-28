В Югре молодые мамы и люди старше 50 лет могут пройти переобучение или повысить квалификацию

В Югре молодые мамы и люди от 50 лет могут пройти переобучение или повысить квалификацию Фото: pixabay.com

В Югре продолжает действовать национальный проект «Демография», благодаря которому молодые мамы и люди в возрасте от 50 лет могут найти хорошую работу.

Так женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и обратившиеся в органы службы занятости, имеют право пройти переобучение или повысить квалификацию. Такая же возможность распространяется на югорчанок, имеющих детей в возрасте до 6 лет.

Профессиональное обучение осуществляется лишь по востребованным профессиям согласно перечню, утверждённому окружным департаментом труда и занятости, либо под рабочее место, гарантированное работодателем. Обучаться можно по трём формам: заочной, очной или очно-заочной, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Средний период такого обучения - 3 месяца.

Что касается пожилых граждан, получение дополнительного профессионального образования или переобучение осуществляется также по востребованным специальностям.

Следует добавить, что при прохождении обучения в другой местности гражданам компенсируют все расходы. Кроме того, медицинский осмотр, который необходимо пройти перед обучением, будет оплачен из региональных средств.

Для участия в программах необходимо обратится в центр занятости населения по месту жительства, и предоставить необходимые документы. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте департамента труда и занятости Югры.