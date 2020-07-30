2020-07-30T14:24:42+03:00
Общество

Ханты-Мансийский центр занятости поможет выпускникам найти работу

Поддержку оказывают в двух направлениях
Вера Зенина
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Ханты-Мансийский центр занятости поможет выпускникам найти работуХанты-Мансийский центр занятости поможет выпускникам найти работуФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске приступили к реализации государственной программы «Поддержка занятости населения». В связи с этим выпускников образовательных учреждений приглашают на молодёжную практику и стажировку.

Оказывать поддержку будут выпускникам профессиональных и высших образовательных организаций в возрасте до 25 лет, а также гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Обратившись в центр занятости, молодые люди могут принять участие в стажировке, которая является временным трудоустройством на период до 5 месяцев. При наличии вакансии и положительном отзыве с места работы, выпускник может остаться и заключить прямой договор с работодателем. Для того чтобы молодой специалист быстрее освоился, за ним закрепляется наставник.

Помимо заработной платы участник программы будет ежемесячно получать материальную поддержку в размере минимального пособия по безработице.

Для организации временного трудоустройства, центр занятости заключил договоры с Ханты-Мансийским технолого-педагогическим колледжем, Межшкольным учебным комбинатом, Организационно-методическим центром, Почтой России, МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, а также школой № 4 и детским садом «Одуванчик».

Чтобы пройти стажировку, необходимо обратиться в центр занятости населения по адресу: улица К. Маркса, д.12, кабинет № 20, 23 (по предварительной записи). Справочную информацию можно получить по телефонам: 32-05-15, 32-21-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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