Житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков
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Житель посёлка Белый Яр отправится в колонию на 10 лет за хранение наркотических средств.
В январе 2018 года молодой человек был задержан в лесу у автозаправочной станции «Эталон», находящейся по Нефтеюганскому шоссе.
В ходе личного досмотра у него обнаружили более 670 грамм наркотика, которое было изъято сотрудниками полиции.
В зале суда и во время проведения следствия осужденный свою вину не признал, продолжая уверять, что запрещённое вещество принадлежало его приятелю.
В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Жалоба осужденного на приговор оставлена без удовлетворения.
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