Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков

Мужчина всё время уверял, что запрещённое вещество принадлежит его другу
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
КомментироватьОставить комментарий
Житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков

Житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков

Фото: pixabay.com

Житель посёлка Белый Яр отправится в колонию на 10 лет за хранение наркотических средств.

В январе 2018 года молодой человек был задержан в лесу у автозаправочной станции «Эталон», находящейся по Нефтеюганскому шоссе.

В ходе личного досмотра у него обнаружили более 670 грамм наркотика, которое было изъято сотрудниками полиции.

В зале суда и во время проведения следствия осужденный свою вину не признал, продолжая уверять, что запрещённое вещество принадлежало его приятелю.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Жалоба осужденного на приговор оставлена без удовлетворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Югры получил более 10 лет колонии за наркотики, которые пришли ему по почте. Мужчина хотел заняться нелегальным бизнесом (подробнее)

В Кондинском районе уничтожили целое поле конопли. Вес растения составил 40 килограмм (подробнее)

Криминал