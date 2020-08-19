Житель Сургутского района получил 10 лет колонии за хранение наркотиков Фото: pixabay.com

Житель посёлка Белый Яр отправится в колонию на 10 лет за хранение наркотических средств.

В январе 2018 года молодой человек был задержан в лесу у автозаправочной станции «Эталон», находящейся по Нефтеюганскому шоссе.

В ходе личного досмотра у него обнаружили более 670 грамм наркотика, которое было изъято сотрудниками полиции.

В зале суда и во время проведения следствия осужденный свою вину не признал, продолжая уверять, что запрещённое вещество принадлежало его приятелю.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Жалоба осужденного на приговор оставлена без удовлетворения.

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