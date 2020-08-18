В Кондинском районе уничтожили целое поле конопли

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, полицейские обнаружили вблизи деревни Катыш целое поле растений, очень напоминавших коноплю.

Чтобы травой не воспользовались злоумышленники, сотрудники уничтожили порядка 400 растений на 2 гектарах.

Согласно проведенному экспертному исследованию на поле росла действительно конопля массой 40 килограмм. В высушенном состоянии её вес составил 13 килограмм.

Стоит добавить, что некоторые жители Югры совсем не прочь вырастить запрещённое растение у себя дома или на даче. Одним из таких садоводов стал житель Урая, которые изготавливал из травы наркотики.

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