2020-05-27T10:53:26+03:00
Происшествия

Житель Урая выращивал на даче коноплю

Садовод арестован
Руслан Савинов
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Житель Урая выращивал на даче коноплю. Фото УМВД по ХМАО.Житель Урая выращивал на даче коноплю. Фото УМВД по ХМАО.
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Оперативники Урая установили 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина, на своей даче выращивал коноплю, из которой изготавливал марихуану.

Кроме этого, около года назад мужчина начал употреблять синтетические наркотики, которые изготавливал самостоятельно из реагентов. Все необходимое он заказывал в интернете.

- В ходе личного у подозреваемого обнаружен метилэфедрон весом 3,07 грамма. С места обыска дачного участка изъято 13 граммов синтетического наркотического средства и 5 свертков с веществом растительного происхождения общим весом 6 граммов, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Мужчину заключили под стражу. Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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