2019-08-06T11:49:39+03:00
Общество

Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю

Семена он купил в интернете
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреКондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне полицейские Кондинского района в поселке Междуреченский обнаружили грядку с «весёлыми» растениями. Вскоре они установили безработного ранее не судимый 41-летнего местного жителя, который причастен к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении осмотра дома, полицейские обнаружили и изъяли растения, которые, согласно экспертному заключению, являются наркосодержащей коноплёй, общей массой 200 граммов в пересчете на высушенное состояние.

Как пояснил подозреваемый, несколько кустов конопли он вырастил в огороде из семян, которые приобрел через Интернет. Вырастив кусты, он их срезал и хранил для личного потребления.

В отношении кондинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доверчивость обошлась девушке из Пыть-Яха в четверть миллиона рублей
Ремонт дороги на улице Дмитрия Коротчаева в Сургуте завершается
Двое сургутян отравятся в колонию за попытку распространения наркотиков
До Кубка Югры по рыбной ловле спиннингом остались считанные дни
В Югорске за рулём «Хонды» задержана пьяная женщина
В Сургуте перенастраивают светофоры
За президентский грант борются 202 проекта из Югры
Нефтеюганец при попытке продать гараж отправил почти пятьдесят тысяч рублей мошенникам
В Нижневартовске завершили возведение больничной котельной
В Нягани судмедэксперта судят за мошенничество и взятки
Сургутские врачи спасли ручку новорождённой девочке
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
В тюрьму на восемь лет со штрафом в четыре миллиона рублей отправлен экс-начальник полиции из Радужного
В Нижневартовске перекрыт участок улицы Интернациональная
Две тысячи юных югорчан укрепили здоровье за два летних месяца
В Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы
Китаец на байдарке дошёл до Берёзово
Всего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублей
В Пыть-Яхе приступили к обработке от клещей территорий города
На улицах Ханты-Мансийска вырубают сухостой
Безработный сургутянин обчистил квартиру женщины на 400 тысяч рублей
В Нефтеюганске пожар в квартире на десятом тушили 18 спасателей
Палаточные детские лагеря Югры безопасны для проживания
На месторождении в Югре задержана банда похитителей нефти