СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-06T11:49:39+03:00

Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне полицейские Кондинского района в поселке Междуреченский обнаружили грядку с «весёлыми» растениями. Вскоре они установили безработного ранее не судимый 41-летнего местного жителя, который причастен к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении осмотра дома, полицейские обнаружили и изъяли растения, которые, согласно экспертному заключению, являются наркосодержащей коноплёй, общей массой 200 граммов в пересчете на высушенное состояние.

Как пояснил подозреваемый, несколько кустов конопли он вырастил в огороде из семян, которые приобрел через Интернет. Вырастив кусты, он их срезал и хранил для личного потребления.

В отношении кондинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU