Кондинцу грозит три года тюрьмы за бережно выращенную коноплю
Накануне полицейские Кондинского района в поселке Междуреченский обнаружили грядку с «весёлыми» растениями. Вскоре они установили безработного ранее не судимый 41-летнего местного жителя, который причастен к незаконному обороту наркотических средств.
При проведении осмотра дома, полицейские обнаружили и изъяли растения, которые, согласно экспертному заключению, являются наркосодержащей коноплёй, общей массой 200 граммов в пересчете на высушенное состояние.
Как пояснил подозреваемый, несколько кустов конопли он вырастил в огороде из семян, которые приобрел через Интернет. Вырастив кусты, он их срезал и хранил для личного потребления.
В отношении кондинца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU