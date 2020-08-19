В Нижневартовске молодой парень ограбил пенсионера Фото: pixabay.com

В дежурную часть городской полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный напал на её отца и отнял у него золотую цепь и кулон в виде креста, общей стоимостью 18 тысяч рублей.

Как пояснил потерпевший, он находился возле одного из магазинов, расположенных в Старом Вартовске. Неожиданно к нему подбежал молодой парень и рывком сорвал с шеи золотые изделия, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Преступником оказался гражданин 1994 года рождения, который во время задержании признался в содеянном и сообщил, кому продал похищенное.

Теперь на югорчанина возбуждено уголовное дело, в связи с этим он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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