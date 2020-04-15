Пенсионер на «Мицубиси» спровоцировал ДТП в Сургутском районе

15 Апр 2020 2020-04-15T08:27:13+03:00

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На территории Югры накануне, 14 апреля, один человек получил травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Подробнее об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 22:00 на 24 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе 70-летний пенсионер за рулем «Мицубиси», по предварительным данным, допустил выезд на встречку.

Там он столкнулся с автомобилем «Лада», которым управлял 35-летний водитель. В результате аварии пассажирка автомобиля «Лада» получила травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU