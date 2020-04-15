Пенсионер на «Мицубиси» спровоцировал ДТП в Сургутском районе
На территории Югры накануне, 14 апреля, один человек получил травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Подробнее об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, в 22:00 на 24 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе 70-летний пенсионер за рулем «Мицубиси», по предварительным данным, допустил выезд на встречку.
Там он столкнулся с автомобилем «Лада», которым управлял 35-летний водитель. В результате аварии пассажирка автомобиля «Лада» получила травмы.
Также известно, что в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU