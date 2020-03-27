Два мошенника притворялись электриками и грабили пенсионеров Югры

27 Март 2020 2020-03-27T08:13:09+03:00

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Правоохранители Урая утвердили обвинение в отношении двух жителей Свердловской области. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин обвиняют в совершении трех преступлений по статье «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба» и двух преступлений по статье «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба».

По данным следствия, в сентябре 2019 обвиняемые под видом работников электросетей приходили к пожилым жителям Урая и убеждали их в том, что имеется риск возникновения замыкания в квартирах.

- Для ремонта напряжения сети они предлагали купить дорогостоящее устройство, фактической стоимостью менее тысячи рублей. Злоумышленники обманули трех пенсионеров и похитили у них в общей сложности более 47 тысяч рублей. Двое потерпевших, заподозрив в действиях обвиняемых обман, отказались платить, - пояснили стражи порядка.

С места преступления мошенники скрылись. Однако их задержали в Свердловской области. Суд заключил их под стражу. Уголовное дело на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU