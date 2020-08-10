В Сургуте перед судом предстанет крупный наркоторговец Фото: pixabay.com

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Следствие установило, что мужчина купил крупную партию наркотиков, часть из которых расфасовал на мелкие партии и разместил их в виде «тайников-закладок» на территории города. Сделать это ему указало неизвестное лицо, являющееся руководителем группы.

Другую часть запрещённых веществ злоумышленник хранил у себя дома и в автомобиле для последующего сбыта.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, преступника удалось задержать. В момент обыска у него нашли более 230 грамм синтетических наркотиков.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу, также ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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