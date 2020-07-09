За сбыт наркотиков в Сургуте жителю Иркутской области грозят десятки лет колонии
Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Иркутской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
По данным следствия, обвиняемый в феврале 2020 распространял наркотики в Сургуте. По указанию пока еще неустановленного следствием руководителя группы, он получил через тайник наркотики массой более 90 граммов, которые намеревался сбыть наркозависимым сургутянам через закладки.
Однако мужчину задержали сотрудники полиции: запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
Материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU