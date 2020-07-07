2020-07-07T09:14:28+03:00
Происшествия

Наркоторговцев из Курска и Тобольска осудили в Сургуте

У мужчин изъяли 20 граммов «синтетики»
Руслан Савинов
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Наркоторговцев из Курска и Тобольска осудили в СургутеНаркоторговцев из Курска и Тобольска осудили в СургутеФото: pixabay.com
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Городской суд Сургута вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Курска и Тобольска. Мужчин признали виновными в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в крупном размере».

Установлено, что в мае прошлого года злоумышленники в составе группы купили около 20 граммов «синтетики» для распространения на территории Сургута путем закладок.

- Расфасованные наркотики в небольших полимерных пакетиках они хранили при себе, чтобы при удобном случае поместить в тайники, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления. Жителю Курска назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, жителю Тобольска – восемь лет шесть месяцев десять дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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