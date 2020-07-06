Сургутянин употребил наркотики и задушил друга

6 Июль 2020 2020-07-06T15:12:07+03:00

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство».

По данным следствия в ночь с 27 на 28 июня обвиняемый был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в одной из квартир дома 17 на улице Энергетиков в Сургуте:

- Он поссорился со своим 37-летним знакомы. Это произошло на фоне употребления запрещенных веществ. Преступник с силой сдавил шею потерпевшего и удерживал несколько минут, пока тот не перестал подавать признаки жизни, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Затем после совершения убийства обвиняемый избавился от следов преступления, перетащил тело погибшего в кабину лифта. Там труп и обнаружил утром один из жильцов дома.

Сейчас злоумышленник задержан и заключен под стражу. В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU