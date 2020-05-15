У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики
Полицейские Сургута на улице Профсоюзов остановили подозрительный автомобиль. У 39-летнего водителя не было при себе водительского удостоверения.
Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили у водителя признаки опьянения, как оказалось наркотического.
- В салоне автомобиля между передними сидениями в отсеке подлокотника был обнаружен сверток из бумаги белого цвета, в котором находилось порошкообразное вещество, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Исследование показало, что изъятое вещество – «синтетика» массой почти два грамма.
Отмечается, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, работы не имеет.
Сургутянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух и десяти лет соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU