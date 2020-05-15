15 Май 2020 2020-05-15T10:13:37+03:00

У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики Фото: pixabay.com

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Полицейские Сургута на улице Профсоюзов остановили подозрительный автомобиль. У 39-летнего водителя не было при себе водительского удостоверения.

Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили у водителя признаки опьянения, как оказалось наркотического.

- В салоне автомобиля между передними сидениями в отсеке подлокотника был обнаружен сверток из бумаги белого цвета, в котором находилось порошкообразное вещество, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Исследование показало, что изъятое вещество – «синтетика» массой почти два грамма.

Отмечается, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, работы не имеет.

Сургутянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух и десяти лет соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU