2020-08-05T16:31:58+03:00
Здоровье

В Покачёвской городской больнице появилось новое оборудование для тяжелобольных пациентов

Оно обладает всеми необходимыми функциями
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: департамент здравоохранения Югры, соцсеть "ВКонтакте"Фото: департамент здравоохранения Югры, соцсеть "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Покачёвской городской больнице появилось новое оборудование - три универсальных прикроватных монитора для отделения анестезиологии. Поступили они по нацпроекту «Здравоохранение».

Аппараты обладают широким спектром возможностей для комплексной оценки состояния пациентов.

На экране одновременно отображаются несколько графиков, включая ЭКГ, артериальное давление, дыхание, температуру, концентрацию процента кислорода и частоту сердечных сокращений. Также чувствительные датчики фиксируют и регистрируют полученные данные.

Одно из главных преимуществ прибора заключается в том, что его можно легко транспортировать, во время перемещения пациента.

Помимо всего прочего, монитор оснащён встроенным регистратором, который может распечатать необходимую информацию о состоянии больного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В детской больнице Нягани появилось новое оборудование для недоношенных детей. Это не единственное обновление медицинского учреждения (подробнее)

Окружную больницу Ханты-Мансийска оборудовали стойками с 3D-визуализацией. Это позволит облегчить проведение операций (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Покачёвской городской больнице появилось новое оборудование для тяжелобольных пациентов
Больницы и поликлиники Югры возвращаются к прежнему режиму работы
Роспотребнадзор Югры обнаружил нарушения в сфере питания образовательных учреждений
В Когалыме строят детский сад, рассчитанный на 320 малышей
Активисты Общероссийского народного фронта собрали книги для сельских библиотек
В Югре будут по-новому начислять пособия
Школы Нижневартовска переходят на энергосберегающий режим
Житель Сургута отдал более 150 тысяч рублей «бригадиру» из Краснодара
В Югре запретили охоту и рыбалку
В Сургутском районе создают национальную туристическую деревню
Ветераны Ханты-Мансийска посетили обновлённый парк Победы
В Когалыме приступили к проверке школ и детских садов к новому учебному году
В Сургуте проверяют качество городских дорог и благоустраивают центральную площадь
В Покачах преобразят сразу три общественные территории
В Сургутском районе пройдёт турнир по киберспорту «FIFA 20»
Хоккейный клуб «Югра» готовится к предстоящему сезону в высшей лиге
В Югре могут открыться заведения общественного питания и спорта
Погода в Югре на 5 августа: гроза и +25 градусов
В Советском районе открылся центр амбулаторной онкологической помощи
При ограблении торгового павильона в Нижневартовске, бандиты ударили продавца ножом
Собираясь заработать на лондонской бирже, сургутянка потеряла 450 тысяч рублей
В Нефтеюганском районе закрылся госпиталь для больных коронавирусом
На одном из предприятий Югры устранили нарушение, которое могло повлечь смерть людей
Общественники Нижневартовска приступили к проверке дорог