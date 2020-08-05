В Покачёвской городской больнице появилось новое оборудование для тяжелобольных пациентов

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:31:58+03:00

Оно обладает всеми необходимыми функциями

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В Покачёвской городской больнице появилось новое оборудование - три универсальных прикроватных монитора для отделения анестезиологии. Поступили они по нацпроекту «Здравоохранение».

Аппараты обладают широким спектром возможностей для комплексной оценки состояния пациентов.

На экране одновременно отображаются несколько графиков, включая ЭКГ, артериальное давление, дыхание, температуру, концентрацию процента кислорода и частоту сердечных сокращений. Также чувствительные датчики фиксируют и регистрируют полученные данные.

Одно из главных преимуществ прибора заключается в том, что его можно легко транспортировать, во время перемещения пациента.

Помимо всего прочего, монитор оснащён встроенным регистратором, который может распечатать необходимую информацию о состоянии больного.

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ИСТОЧНИК KP.RU