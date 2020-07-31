Окружную больницу Ханты-Мансийска оборудовали стойками с 3D-визуализацией

31 Июль 2020 2020-07-31T08:58:24+03:00

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В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска обновили медицинское оборудование. За счёт средств окружного бюджета округа была приобретена аппаратура в урологическое и травматологическое отделения. Кроме того, новое оснащение получили специалисты кардиореанимации, кардиохирургии, врачи-онкологи и другие.

Операционные больницы оборудовали усовершенствованными столами и лампами. Прибыли новые лапароскопические стойки с 3D-визуализацией для проведения операций.

-Это высочайшее качество изображения, точная фокусировка, отображение мельчайших деталей, максимальная эффективность работы за счёт высокого уровня концентрации внимания на протяжении всей операции. Использование 3D стойки в оперативном вмешательстве облегчает период восстановления пациента, - рассказал заведующий операционным блоком хирургического профиля ОКБ Наиль Бичурин.

Прежде всего современное оборудование позволяет ускорить лечение пациента, сократив время для установки диагноза и нахождение в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU