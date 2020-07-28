2020-07-28T16:01:57+03:00
Здоровье

В медицинские учреждения Кондинского района доставили новое оборудование

Оно позволит выявлять опасные заболевания на ранних стадиях
Вера Зенина
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Фото: www.dzhmao.ruФото: www.dzhmao.ru
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В участковую больницу посёлка Кондинское поступил новый маммограф. Благодаря наилучшей визуализации и обнаружению различных воспалений молочной железы, врачи смогут диагностировать даже самую сложную патологию, в том числе и новообразования на ранних стадиях.

Таким образом, югорчанкам больше не придётся ездить в районный центр. Все необходимые исследования они сумеют провести в местной больнице. Воспользоваться диагностической помощью смогут жительницы посёлка Кондинское, села Болчары и Алтай, а также деревни Кама.

Поликлиника городского посёлка Луговое тоже не осталась без обновлений. В медицинском учреждении заменили старый плёночный флюорографический аппарат на современную цифровую установку, которая работает на базе мощного микропроцессора, что позволяет делать снимки в прямой и боковой проекциях в положении стоя и сидя. Также аппарат обладает сниженной лучевой нагрузкой.

Вскоре врачебная амбулатория сельского поселения Болчары будет оснащена передвижным флюорографическим аппаратом, тем самым дав возможность жителям Болчар, Алтая и Камы пристальней следить за своим здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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