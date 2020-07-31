В детской больнице Нягани появилось новое оборудование для недоношенных детей

31 Июль 2020 2020-07-31T11:04:53+03:00

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В детскую больницу Нягани поступил новый анализатор крови, который за один час делает сто развёрнутых клинических анализов.

-Высокоточное и высокотехнологичное оборудование позволяет нам проводить исследования крови в полном автоматическом режиме. До этого некоторые параметры крови нам приходилось считать, используя микроскоп. Теперь он необходим только при проверке крови с патологическими заболеваниями, но такие случаи бывают крайне редко, - рассказала медицинский лабораторный техник Кристина Слинкина.

На современном оборудовании будут работать и врачи-офтальмологи. Аппарат для исследования глазного дна уже апробирован и ждёт пациентов, однако он имеет узкую направленность.

-Аппарат предназначен для скрининга глазного дня недоношенных детей с целью своевременного выявления ретинопатии. Также с помощью этого аппарата мы может получать широкопольные цифровые снимки глазного дна и его видеоизображение высокого разрешения, что позволит своевременно и более точно диагностировать заболевания, - сообщила врач-офтальмолог Наталья Биринцева.

Также в офтальмологическом кабинете заменили автоматический рефкератометр. Этот прибор измеряет близорукость и дальнозоркость. Новый аппарат значительно компактнее и имеет более удобные рабочие функции.

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ИСТОЧНИК KP.RU