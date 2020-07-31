В детской больнице Нижневартовска возобновили приём узкие специалисты

31 Июль 2020 2020-07-31T05:45:43+03:00

Записаться на приём можно через регистратуру центра

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В детском консультативно-диагностическом центре Нижневартовска возобновили приём узкие специалисты. Теперь маленькие югорчане могут записаться на приём к неврологу, гастроэнтерологу, офтальмологу и ревматологу. Это стало возможным благодаря переходу к первому этапу снятия ограничений, действующих в регионе.

Уже в августе список врачей расширится, начнётся запись на консультацию к эндокринологу, нефрологу, урологу-андрологу, онкологу, гематологу, травматологу-ортопеду и хирургу. В связи с эпидемиологической обстановкой, пациенты обязаны проходить санитарную обработку рук и измерение температуры, а также ограничено число сопровождающих, допускается только один человек.

Записаться на приём можно через регистратуру центра. Врач примет при условии, что у пациента есть направления из поликлиники по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU