2020-07-30T10:01:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Югра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусу

Распоряжение об этом дала Наталья Комарова
Вера Зенина
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Югра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусуЮгра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусуФото: pixabay.com
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Югра приступила к снятию некоторых ограничительных мер, вызванных коронавирусом. Распоряжение об этом дала Наталья Комарова, внеся изменения в постановление №29.

Теперь жители региона смогут посетить стоматолога, но только по полису обязательного медицинского страхования и в экстренном случае. При этом должно быть завершено лечение пациентов, которым оказывались услуги по терапевтической и хирургической стоматологии.

Также прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571 километре дороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе и на 175 километре дороги «Сургут - Ноябрьск» в Сургутском районе.

Помимо этого, постановление губернатора №58 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе» можно считать недействительным.

В нём говорилось о приостановлении работ организаций дошкольного образования, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, а также запрет на прогулку с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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