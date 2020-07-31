Поликлиники Нижневартовска возобновили работу

31 Июль 2020 2020-07-31T16:22:32+03:00

Записаться на приём можно через интернет или регистратуру

Изменить размер текста: A A

Приказом главного врача утверждена дорожная карта поэтапного возобновления профильной деятельности городских поликлиник. В ней прописан перечень мероприятий по снятию ограничений, принятых ранее.

Таким образом граждане смогут посетить следующих специалистов: оториноларинголога, травматолог-ортопеда, хирурга, уролога, проктолога, офтальмолога, сурдолога, невролога, ревматолога, кардиолога и эндокринолога

Записаться на приём можно через интернет, а также - обратившись в регистратуры поликлиник по месту жительства. Стоит добавить, что количество талонов в медицинских учреждениях пока ограничено. Это сделано с целью профилактики распространения коронавируса.

Также возобновлён прием пациентов на рентгендиагностические исследования: КТ, МРТ, рентгенографию, флюорографию и маммографию, а также функциональную и УЗИ-диагностику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Офтальмологический центр Ханты-Мансийска приступает к приёму граждан. Записаться к врачу можно с 3 августа (подробнее)

В детской больнице Нижневартовска возобновили приём узкие специалисты. Записаться на приём можно через регистратуру центра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU