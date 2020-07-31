2020-07-31T16:22:32+03:00
Здоровье

Поликлиники Нижневартовска возобновили работу

Записаться на приём можно через интернет или регистратуру
Вера Зенина
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Фото: www.dzhmao.ruФото: www.dzhmao.ru
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Приказом главного врача утверждена дорожная карта поэтапного возобновления профильной деятельности городских поликлиник. В ней прописан перечень мероприятий по снятию ограничений, принятых ранее.

Таким образом граждане смогут посетить следующих специалистов: оториноларинголога, травматолог-ортопеда, хирурга, уролога, проктолога, офтальмолога, сурдолога, невролога, ревматолога, кардиолога и эндокринолога

Записаться на приём можно через интернет, а также - обратившись в регистратуры поликлиник по месту жительства. Стоит добавить, что количество талонов в медицинских учреждениях пока ограничено. Это сделано с целью профилактики распространения коронавируса.

Также возобновлён прием пациентов на рентгендиагностические исследования: КТ, МРТ, рентгенографию, флюорографию и маммографию, а также функциональную и УЗИ-диагностику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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