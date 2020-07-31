2020-07-31T12:24:15+03:00
Общество

Офтальмологический центр Ханты-Мансийска приступает к приёму граждан

Записаться к врачу можно с 3 августа
Вера Зенина
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Фото: www.admhmansy.ruФото: www.admhmansy.ru
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Офтальмологический центр Ханты-Мансийска возобновляет работу по оказанию первичной помощи.

Чтобы попасть на приём к врачу, гражданам необходимо записаться через регистратуру. Сделать это можно по телефонам: 304-217, 304-219.

Помещение в стационар возможно только по предварительной записи лечащим врачом пациента, а также после согласования даты госпитализации с заведующими подразделениями по телефонам: 304-249, 304-212.

Стоит добавить, что экстренный приём пациентов в дневное время с острыми заболеваниями или травмами глаз будет проводиться без предварительной записи, но в порядке «живой» очереди.

В ночное время, праздничные и выходные дни - дежурным врачом через приёмный покой центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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