2020-07-31T14:04:52+03:00
Происшествия

Житель Нягани случайно поджёг лес

Мужчина уже возместил материальный ущерб
Вера Зенина
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Житель Нягани случайно поджёг лесЖитель Нягани случайно поджёг лесФото: pixabay.com
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Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Нягани. Не соблюдая правила поведения с огнём, мужчина устроил пожар в лесу.

Следствие установило, что в начале мая обвиняемый, находясь на лугу у реки Крестьянка, развёл костёр для приготовления еды и оставил его без присмотра. Огонь распространился по сухой траве на территорию леса, уничтожив более 6 гектаров деревьев и прочей растительности. В результате неосторожного обращения с огнём лесному фонду причинён материальный ущерб на 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит до трёх лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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