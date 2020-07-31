Житель Нягани случайно поджёг лес

31 Июль 2020 2020-07-31T14:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Нягани. Не соблюдая правила поведения с огнём, мужчина устроил пожар в лесу.

Следствие установило, что в начале мая обвиняемый, находясь на лугу у реки Крестьянка, развёл костёр для приготовления еды и оставил его без присмотра. Огонь распространился по сухой траве на территорию леса, уничтожив более 6 гектаров деревьев и прочей растительности. В результате неосторожного обращения с огнём лесному фонду причинён материальный ущерб на 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит до трёх лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре увеличилась площадь лесных пожаров. Огнём охвачено более 8 тысяч гектаров леса (подробнее)

"Гроза и неосторожное обращение с огнём": причина всех пожаров в Югре. По каждому случаю возгорания проводится проверка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU