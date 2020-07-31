В Югре увеличилась площадь лесных пожаров
В Югре действует 20 лесных пожаров общей площадью 8 297 гектаров, из них 12 крупных на территории Кондинского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель – 7 811 гектаров.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с десятью лесными пожарами на площади 5 871 гектар, в том числе 8 крупных площадью 5 841 гектар.
В тушении участвовали 366 сотрудников Авиалесоохраны Югры и 19 единиц специализированной техники, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.
Напоминаем, что с начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 357 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 66 591 гектар.
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ИСТОЧНИК KP.RU