Площадь лесных пожаров Югры уменьшилась почти в два раза
В Югре действует 23 лесных пожара общей площадью 6 596 гектаров, из них 10 крупных на территории Кондинского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 5 601 гектар.
За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с шестью лесными пожарами на площади 3 336 гектаров, в том числе 3 крупных - 3 101 гектар, также ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 7 000 гектаров.
В тушении участвовали 439 сотрудников Авиалесоохраны Югры и 22 единицы техники, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.
Напоминаем, что с начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 346 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 63 193 гектара.
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ИСТОЧНИК KP.RU