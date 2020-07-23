«Гроза и неосторожное обращение с огнём»: причина всех пожаров в Югре

23 Июль 2020 2020-07-23T16:22:28+03:00

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С начала пожароопасного сезона на территории Югры зарегистрирован 291 пожар площадью более 33 000 гектаров. По каждому случаю органы дознания МЧС проводят проверки и устанавливают причину, ущерб и виновных лица. В случаях с крупным ущербом, причинением вреда здоровью или наличием признаков поджога возбуждается уголовное дело.

В этом году дознаватели МЧС России проверили 165 материалов по лесным пожарам в Югре, 122 из которых уже рассмотрены специалистами, по 43 сообщениям проводятся расследования. Установлено, что 88% лесных пожаров возникли от грозовых явлений, а 12% - вследствие неосторожного обращения с огнём.

В 118 случаях принято решение не заводить уголовных дел, а в 4 это необходимо.

-Расследование природных пожаров имеет свою специфику. Например, чтобы установить факт возникновения пожара из-за грозы, дознаватель обязан осмотреть место пожара, а это нередко тысячи гектар, опросить участников тушения пожара и летчиков-наблюдателей, проанализировать данные о погодных условиях и исключить человеческий фактор, что также требуется подтвердить фактами, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Югре Антон Квитко.

В 10 случаях материальный ущерб от лесных пожаров по вине человека составил менее 2500 рублей, поэтому в возбуждении уголовных дел было отказано, но при этом назначается административное расследований по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара».

На данный момент в Октябрьский районный суд передано уголовное дело в отношении гражданина, действия которого стали причиной природного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU