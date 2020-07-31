Жители Ханты-Мансийска выбрали место для строительства самой большой игровой площадки

31 Июль 2020 2020-07-31T09:59:35+03:00

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В Ханты-Мансийске завершилось голосование по выбору участка для новой детской и спортивной площадки. В голосовании приняли участие 282 семьи.

В ходе анкетирования у горожан была возможность самим выбирать участок из двух предложенных. Так, за детскую площадку в границах улиц Васильковая-Землеустроителей проголосовала 31 семья. Остальные отдали предпочтение комплексной многофункциональной площадке в границах улиц Олимпийская-Землеустроителей-Урожайная, площадью более 15 тысяч квадратных метров.

Проект включает три зоны: спортивную, игровую и зону отдыха. Первая отведена для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, понаблюдать за спортивными баталиями зрители смогут со специальных трибун. Игровая зона предполагает деление на участки для разных возрастных групп от 1 до 14 лет. В зоне отдыха горожане смогут спокойно пообщаться или скоротать время за настольными играми. Ко всему прочему на площадке предусмотрена автомобильная и велопарковки, стены для граффити и верёвочный парк.

Работы по благоустройству планируется завершить в 2021 году в рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

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ИСТОЧНИК KP.RU