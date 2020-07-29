Жители Ханты-Мансийска получат огромную детскую и спортивную площадки в следующем году

29 Июль 2020 2020-07-29T10:01:40+03:00

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В Ханты-Мансийске появится большая детская и спортивная площадки. Строительство начнётся уже в следующем году, а сейчас рассматриваются два варианта земельного участка.

Первый - по улице Землеустроителей, в границах улиц Олимпийская - Землеустроителей - Урожайная площадью более 15 тысяч квадратных метров. Проект включает три зоны: спортивную, игровую и зону отдыха. Первая отведена для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, понаблюдать за спортивными баталиями зрители смогут со специальных трибун. Игровая зона предполагает деление на участки для разных возрастных групп от 1 до 14 лет. В зоне отдыха горожане смогут спокойно пообщаться или скоротать время за настольными играми. Ко всему прочему на площадке предусмотрена автомобильная и велопарковки, стены для граффити и верёвочный парк.

Второй вариант - это земельный участок по улице Землеустроителей, в границах улиц Васильковая - Землеустроителей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Площадка предполагает деление на две зоны: игровую и зону отдыха. Здесь также будет благоустроена автомобильная парковка, велопарковка и стена для граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU