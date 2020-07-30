2020-07-30T13:12:11+03:00
Происшествия

Житель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего дома

Мужчине грозит уголовная ответственность
Вера Зенина
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Житель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего домаЖитель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего домаФото: pixabay.com
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В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился местный житель. Он сообщил, что в дачном кооперативе «Виктория» около его участка находится подозрительный человек, предположительно, под действием наркотиков.

Прибыв на место, сотрудники обнаружили мужчину 1984 года рождения. В ходе досмотра у него изъяли целлофановый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета и массой 0,21 грамма. Экспертиза выяснила, что это наркотик синтетического происхождения.

По словам задержанного, вещество он приобрёл для личного потребления.

Стоит добавить, что 36-летний мужчина работает в одном из медицинских учреждений города. К уголовной и административной ответственности он не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до трёх лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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