В Сургуте внук заживо сжёг родную бабушку
Следственный комитет Сургута возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».
Следствие выяснило, что 27 июля около 22 часов подозреваемый, находясь под действием наркотиков, поджёг дачный дом свой 71-летний бабушки. Дождавшись, когда пенсионерка уйдёт по своим делам, преступник разлил на первом этаже бензин, а когда родственница вернулась - поджёг горючее.
Сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в СОТе «Виктория», поступило в 22:30, а в 23:09 пожар был полностью ликвидирован. Спасти бабушку и её жилище не удалось.
По предварительным данным, пенсионерка скончалась от отравления угарным газом.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU