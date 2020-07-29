2020-07-29T15:09:40+03:00
Происшествия

В Сургуте внук заживо сжёг родную бабушку

В момент совершения преступления он находился под действием наркотиков
Вера Зенина
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В Сургуте внук заживо сжёг родную бабушкуВ Сургуте внук заживо сжёг родную бабушкуФото: pixabay.com
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Следственный комитет Сургута возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Следствие выяснило, что 27 июля около 22 часов подозреваемый, находясь под действием наркотиков, поджёг дачный дом свой 71-летний бабушки. Дождавшись, когда пенсионерка уйдёт по своим делам, преступник разлил на первом этаже бензин, а когда родственница вернулась - поджёг горючее.

Сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в СОТе «Виктория», поступило в 22:30, а в 23:09 пожар был полностью ликвидирован. Спасти бабушку и её жилище не удалось.

По предварительным данным, пенсионерка скончалась от отравления угарным газом.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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