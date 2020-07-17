В Сургутском районе внук обокрал родного дедушку
В полицию Федоровского посёлка обратился местный житель 1939-ого года рождения. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропало более 7 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний внук заявителя.
Парень пояснил, что зашёл к дедушке под предлогом оказания помощи, когда пожилой мужчина отвлёкся, злоумышленник взял его телефон и перевёл деньги на карту своего друга, а смс-оповещение удалил. Деньги он тратил на личные нужды.
В отношении парня возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU