В Сургутском районе внук обокрал родного дедушку

17 Июль 2020 2020-07-17T14:40:11+03:00

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В полицию Федоровского посёлка обратился местный житель 1939-ого года рождения. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропало более 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний внук заявителя.

Парень пояснил, что зашёл к дедушке под предлогом оказания помощи, когда пожилой мужчина отвлёкся, злоумышленник взял его телефон и перевёл деньги на карту своего друга, а смс-оповещение удалил. Деньги он тратил на личные нужды.

В отношении парня возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU