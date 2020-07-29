В Югре огонь повредил более 40 тысяч гектаров леса

29 Июль 2020 2020-07-29T08:56:48+03:00

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В Югре действует 30 лесных пожаров общей площадью 11 386 гектаров, из них 10 крупных на территории Кондинского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 10 011 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с четырьмя лесными пожарами на площади 5 727 гектаров, в том числе два крупных - 5 641 гектар.

В тушении участвовали 548 сотрудников Авиалесоохраны Югры и 21 единица техники, привлечена авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

Напоминаем, что с начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 339 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 40 371 гектар.

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ИСТОЧНИК KP.RU