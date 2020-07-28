2020-07-28T07:08:23+03:00
Общество

Добровольцы гуманитарного корпуса Югры вернулись из горящих лесов

Ребята помогали профессиональным пожарным бороться с огнём
Вера Зенина
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Фото: Югра, соцсеть «ВКонтакте»Фото: Югра, соцсеть «ВКонтакте»
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В Югре продолжают полыхать лесные пожары. Огнём охвачено более 10 тысяч гектаров и спасатели, как никогда, нуждаются в дополнительной помощи.

На подмогу огнеборцам пришла группа югорчан из гуманитарного добровольческого корпуса. Почти неделю ребята провели в лесах Ханты-Мансийского района. Несмотря на то, что в местах высокого риска работают только профессиональные пожарные, югорчане проделали немало работы.

Добровольцы научились находить и ликвидировать очаги, предотвращать возгорания новых территорий, туша кромку леса, а также приобрели навыки выживания в диких условиях.

-Считаю данную миссию важной и нужной. Доброволец под грамотным сопровождением профессионала может выполнить хороший объем работы и внести вклад в спасение лесов Югры, - рассказала руководитель группы Алёна Болкисева.

Напоминаем, что вторая группа добровольцев планируется к отправке 30 июля. Чтобы присоединиться к волонтёрам, необходимо перейти по ссылке и заполнить анкету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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