2020-07-16T11:58:34+03:00
Общество

Югорчане – добровольцы отправятся тушить лесные пожары

Помогать им будут профессиональные сотрудники МЧС
Вера Зенина
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Фото: Добровольно-Спасательное Пожарное ФормированиеФото: Добровольно-Спасательное Пожарное Формирование
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Сейчас тема лесных пожаров в Югре актуальна, как никогда.

Югорчане из добровольно-спасательного пожарного формирования региона не смогли остаться равнодушными к полыхающим лесам и сами вызвались участвовать в тушении природных возгораний в Советском районе.

Формирование – это профессиональные огнеборцы и обычные жители. Добровольцы приходят на помощь сотрудникам МЧС при ликвидации сложных пожаров и занимаются профилактикой возгораний.

«Основой для возгорания могут стать окурки, брошенные бутылки, костры рыбаков и отдыхающих, находящихся в лесных массивах. Из небольшого возгорания легко вырастает большое пламя. Поэтому важно снова и снова объяснять людям, как нужно вести себя на природе», – рассказывает руководитель формирования Василий Загваздин.

Напоминаем, что с 14 июня в Югре введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На ликвидацию огня из регионального бюджеты было выделено более 50 миллионов рублей. По сообщению МЧС: количество возгораний, вызванных человеческой небрежностью, увеличилось до двадцати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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