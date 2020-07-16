Югорчане – добровольцы отправятся тушить лесные пожары
Сейчас тема лесных пожаров в Югре актуальна, как никогда.
Югорчане из добровольно-спасательного пожарного формирования региона не смогли остаться равнодушными к полыхающим лесам и сами вызвались участвовать в тушении природных возгораний в Советском районе.
Формирование – это профессиональные огнеборцы и обычные жители. Добровольцы приходят на помощь сотрудникам МЧС при ликвидации сложных пожаров и занимаются профилактикой возгораний.
«Основой для возгорания могут стать окурки, брошенные бутылки, костры рыбаков и отдыхающих, находящихся в лесных массивах. Из небольшого возгорания легко вырастает большое пламя. Поэтому важно снова и снова объяснять людям, как нужно вести себя на природе», – рассказывает руководитель формирования Василий Загваздин.
Напоминаем, что с 14 июня в Югре введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На ликвидацию огня из регионального бюджеты было выделено более 50 миллионов рублей. По сообщению МЧС: количество возгораний, вызванных человеческой небрежностью, увеличилось до двадцати.
ИСТОЧНИК KP.RU