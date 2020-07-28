В Урае мужчина украл из магазина 9 килограммов мороженого

28 Июль 2020 2020-07-28T15:02:51+03:00

Вдобавок он прихватил два банковских терминала

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В дежурную часть ОМВД России по городу Ураю обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ограбили принадлежащий ему киоск с мороженым.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался молодой человек 2000 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления.

По словам подозреваемого, он просто не смог удержаться от кражи. Проходя ночью мимо киоска с открытым окном, парень решил залезть внутрь и унести, что сможет. В итоге выбор пал на 2 банковских терминала и 3 банки мороженого весом по 3 килограмма. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU