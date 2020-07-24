В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнка
В дежурную часть Сургутского района поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах на берегу Оби. По словам очевидцев, они разделывали поросёнка.
Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили двух местных жителей 1987 и 1985 годов рождения в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчины объяснили, что украсть и съесть поросёнка они решили во время распития спиртных напитков. Чтобы свершить задуманное, они взяли несколько сетей и отправились на ферму, откуда и унесли несчастное животное.
Своими действиями подозреваемые причинили ущерб крестьянскому хозяйству в 20 тысяч рублей.
Стоит отметить, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU