2020-07-24T15:58:52+03:00
Происшествия

В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнка

Мужчинам внезапно захотелось кушать
Вера Зенина
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В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнкаВ Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнкаФото: pixabay.com
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В дежурную часть Сургутского района поступило сообщение о двух подозрительных мужчинах на берегу Оби. По словам очевидцев, они разделывали поросёнка.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили двух местных жителей 1987 и 1985 годов рождения в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины объяснили, что украсть и съесть поросёнка они решили во время распития спиртных напитков. Чтобы свершить задуманное, они взяли несколько сетей и отправились на ферму, откуда и унесли несчастное животное.

Своими действиями подозреваемые причинили ущерб крестьянскому хозяйству в 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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