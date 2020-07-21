Югорчанин решил заработать на интим-товарах

21 Июль 2020 2020-07-21T13:38:10+03:00

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Житель Нижневартовска решился на дерзкое преступление - ограбить магазин с интим-товарами.

Придя на место преступления под видом обычного покупателя, мужчина выбрал интересующий его товар и пошёл на кассу. Сумев отвлечь продавца на некоторое время, грабитель схватил пакет и побежал к выходу, но был остановлен сотрудниками охраны.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что преступником оказался местный житель, который уже не раз задерживался за разные преступления.

Своё поведение вартовчанин объяснил тем, что хотел нажиться, продав товар другим людям. По мнению злоумышленника, именно эта продукция имеет большую цену и пользуется успехом.

За совершённое деяние на мужчину завели уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ «грабёж».

ИСТОЧНИК KP.RU