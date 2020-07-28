Урайских малышей приглашают посмотреть онлайн-спектакль про Айболита

28 Июль 2020 2020-07-28T12:29:32+03:00

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«Свободный театр» Урая приглашает местных ребятишек посмотреть спектакль «Айболит спешит на помощь».

Из-за пандемии коронавируса представление пройдёт в онлайн пространстве, однако актёры надеются, что он всё равно понравится маленьким зрителям. Небольшие куклы расскажут детям историю доброго доктора и помогут понять, что животным необходима любовь и забота.

Чтобы посмотреть спектакль, необходимо зайти с компьютер на ZOOM-платформу, а затем ввести номер и пароль конференции.

Стоит добавить, что недавно театр стал лауреатом первой степени всероссийского конкурса творческих любительских коллективов, выиграв грант в два миллиона рублей на развитие творческих проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU