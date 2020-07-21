В Югре стартует вело-челлендж «UGRA RIDE»

21 Июль 2020 2020-07-21T15:39:50+03:00

Принять участие можно с 1 по 31 августа

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Даже в режиме, когда все спортивные объекты и секции закрыты, югорчане находят способ, как приятно, а главное - полезно провести время.

В регионе стартует вело-челлендж «UGRA RIDE», инициатором мероприятия выступил фонд поддержки и развития массового спорта.

Участникам предстоит соревноваться на основном друге ЗОЖника – велосипеде.

Тем, кто решит испытать свои силы, необходимо пройти регистрацию на сайте «PROBEGteam» и вступить в закрытую группу в приложении strava, чтобы организатор мог отслеживать накатанный километраж.

Выиграет тот, кто проедет как можно больше километров.

ИСТОЧНИК KP.RU