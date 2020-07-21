В Югре стартует вело-челлендж «UGRA RIDE»
Даже в режиме, когда все спортивные объекты и секции закрыты, югорчане находят способ, как приятно, а главное - полезно провести время.
В регионе стартует вело-челлендж «UGRA RIDE», инициатором мероприятия выступил фонд поддержки и развития массового спорта.
Участникам предстоит соревноваться на основном друге ЗОЖника – велосипеде.
Тем, кто решит испытать свои силы, необходимо пройти регистрацию на сайте «PROBEGteam» и вступить в закрытую группу в приложении strava, чтобы организатор мог отслеживать накатанный километраж.
Выиграет тот, кто проедет как можно больше километров.
ИСТОЧНИК KP.RU