2020-07-28T06:39:18+03:00
Происшествия

В Нижневартовске служебная собака помогла раскрыть кражу

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы
Вера Зенина
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Фото: МВД России по ХМАО-ЮгреФото: МВД России по ХМАО-Югре
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В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в её дачный дом проник вор. Злоумышленник забрал газовую плиту и детский велосипед. Общая сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

На место происшествия прибыл полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Лисандра, которая сразу же взяла след. Оказалось, что преступник находился на расстоянии 1 километра и был очен удивлён, увидев на пороге сотрудника со служебной овчаркой.

Вором оказался молодой человек 2000 года рождения. Похищенное парень уже успел продать незнакомому мужчине, а вырученные 1000 рублей потратил на алкогольные напитки.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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