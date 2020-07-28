В Нижневартовске служебная собака помогла раскрыть кражу
В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что в её дачный дом проник вор. Злоумышленник забрал газовую плиту и детский велосипед. Общая сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.
На место происшествия прибыл полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Лисандра, которая сразу же взяла след. Оказалось, что преступник находился на расстоянии 1 километра и был очен удивлён, увидев на пороге сотрудника со служебной овчаркой.
Вором оказался молодой человек 2000 года рождения. Похищенное парень уже успел продать незнакомому мужчине, а вырученные 1000 рублей потратил на алкогольные напитки.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU