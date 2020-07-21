2020-07-21T09:39:48+03:00
Происшествия

В Югре служебная собака помогла найти подозреваемого в угоне

На злоумышленника возбуждено уголовное дело
Вера Зенина
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Мужчина заявил, что просто решил покататьсяМужчина заявил, что просто решил покататьсяФото: pixabay.com
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В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что оставила свой автомобиль «Тойота Рав 4» на улице Дружбы Народов, а затем отлучилась на несколько часов. Вернувшись, хозяйка обнаружила, что машина припаркована по-другому, а в салоне оставлена бутылка пива.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой Брайной. Овчарка сразу взяла след и привела полицейских к квартире, где находился подозреваемый.

Злоумышленником оказался местный житель 1989-ого года рождения.

Он рассказал, что увидел на улице открытый автомобиль и решил заглянуть внутрь, а обнаружив ключ зажигания - покататься. Поездив по городу, злоумышленник поставил машину обратно надеясь, что отсутствия никто не заметил. Но план потерпел неудачу - мужчина припарковал транспортное средство по-другому.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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