Воспитанники ДЮСШ ХК "Югра" взяли бронзу на финальном испытании в национальную сборную

27 Июль 2020 2020-07-27T15:14:19+03:00

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Юные воспитанник ДЮСШ ХК "Югра" почти завершили подготовку в национальную сборную до 16 лет.

Решающую роль в этом деле сыграло финальное испытание - турнир по хоккею на «Кубок Сириуса», который проходил в рамках июльской спортивной программы на базе образовательного центра.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов - пять сборных команд из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Центрального, Уральского и Северо-Западного федеральных округов.

По итогам ледовых баталий победителем стала команда ЦФО, набравшая 11 очков. Второе место заняли ребята из Москвы, а бронза досталась нашим хоккеистам.

Напоминаем, что сборная УрФО была сформирована на базе команды ДЮСШ ХК "Югра" игроков 2005 годов рождения. Возглавили её тренеры Иван Лессер и Илья Илюшкин. В состав входили 16 игроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU